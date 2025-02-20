Жительница Таиланда увидела вещий сон о смерти мужа за три дня до его кончины

Жительница Таиланда рассказала, что за несколько дней до смерти мужа увидела вещий сон об этой трагедии. Рассказ вдовы опубликовало издание The Thaiger .

Семейная пара жила в провинции Накхонпханом. Мужчина делал дома ремонт и занимался перепланировкой жилища.

Но во время работ его задавило стеной в ванной комнате. Ему удалось вылезти из-под обломков рухнувшей стены, после чего тайца решили госпитализировать.

В машине скорой помощи он потерял сознание и спасти его не удалось. Медики диагностировали у него многочисленные тяжелые травмы внутренних органов.

Супруга погибшего сообщила, что за три дня до трагических событий в семье видела сон о смерти мужа. В ее сновидении мужчина был в той же рубашке, в которой муж делал ремонт в тот злополучный день. Наутро женщина рассказала об этом мужу, но он не придал сну значения.

Ранее стало известно, что большинство россиян верят в вещие сны. По результатам опроса, проведенного среди читателей сайта kp.ru, 64% респондентов видели сны, которые впоследствии сбывались.

Некоторые участники исследования поделились примерами своих сновидений: грязная вода предвещает болезнь, покойный родственник — дождь, танцы во сне — заболевание.

Психолог Наиля Бирарова отметила, что способность видеть так называемые вещие сны может быть обусловлена как физиологическими процессами, так и психологическими факторами.