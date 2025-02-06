Психолог Бирарова: в основе вещих снов лежит эффект самопрограммирования

Некоторые люди во снах предчувствуют события, которые с ними могут произойти. Способность видеть так называемые вещие сны может быть обусловлена как физиологическими процессами, так и психологическими факторами. Об этом сообщила News.ru психолог Наиля Бирарова.

По словам специалиста, чаще всего вещие сны видят люди, которые имеют хорошее воображение и фантазию. Феномен основан на эффекте самопрограммирования, при котором человек настолько убеждает себя в чем-то, что начинает притягивать соответствующие обстоятельства.

Те, кто обладает развитой интуицией, могут нащупать какие-то события. С другой стороны, эти люди могут себе придумать эти события, и как будто внешние обстоятельства притягиваются на эту внутреннюю готовность с чем-то столкнуться в жизни, объяснила Бирарова.