Жительница Копейска нашла у себя в саду физарум многоглавый из фильма ужасов

На дачном участке жительницы Копейска поселился слизистый гриб физарум многоглавый. Это необычное существо состоит из множества капель и отростков, но ради пищи способно объединять их в одно целое, сообщил Ura.ru .

«Большинство моих знакомых, которым я показывала фото, сказали „гадость“. А это физарум многоглавый. На открытой веранде в моем саду в городе Копейске лежал половичок. Он отсырел из-за дождливой погоды и стал местом обитания этого оранжевого инопланетянина», — рассказала она в соцсетях.

Женщина показала фото с маленьким желтым шариком и исходившими от него длинными ответвлениями по изнаночной стороне ковра. В народе физарум многоглавый называется каплей, или blob, в честь одноименного фильма ужасов о пожирающей все на своем пути инопланетной слизи. Он способен менять направление отростков в направлении пищи и запоминать оказанные на него воздействия.

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