Жительница Канады заговорила с русским акцентом после операции

Жительница канадской провинции Онтарио Тара Ливингстон пожаловалась, что у нее внезапно появился русский акцент после операции. Она рассказала изданию Jam Press , что местные теперь общаются с ней как с туристкой.

В ноябре 2023 года женщина перенесла инсульт, который привел к нарушению речи. Ей было сложно разговаривать и понимать других людей. Она начала интенсивно заниматься логопедической терапией, чтобы восстановить эти способности.

в феврале 2024 года Ливингстон столкнулась с новой проблемой, когда ей провели небольшую операцию на глазу. Когда она проснулась, то заговорила с русским акцентом. Женщина призналась, что была в замешательстве и не знала, как его убрать.

Врачи диагностировали ей синдром иностранного акцента. Это крайне редкое неврологическое заболевание, при котором из-за повреждения головного мозга речь человека может измениться и стать похожей на иностранную.

Ливингстон пожаловалась, что люди часто думают, будто она притворяется. Однажды в местном пабе с ней по-русски заговорила незнакомка. Ливингстон тогда рассмеялась и сказала, что не знает языка, у нее просто такой акцент, но та не поверила и накричала на нее. Канадка призналась, что если бы могла выбирать, из-за какого акцента страдать, то выбор пал бы на ирландский язык.

