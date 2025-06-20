Индийский рыбак стал миллионером после того, как поймал 29 редких рыб
Мужчина из Индии стал миллионером после удачной рыбалки. Ему удалось поймать сразу 29 редких рыб. Об этом сообщил телеканал KalingaTV.
Житель индийского штата Одиша отправился на рыбалку. Он вел лов с траулера Nani Gopal в дельте реки Дигха.
Мужчина поймал в сеть сразу 29 крупных рыб весом более 20 килограммов. Оказалось, что это были особи пятнистых горбылей. Это редкий вид рыбы, который используют для изготовления лекарств и косметики.
В тот же день рыбак направился со своей добычей на аукцион. Улов оценили и туристы, и местные жители. Его выкупили представители крупной компании за 3,3 миллиона рупий (около трех миллионов рублей по текущему курсу).
Ранее полицейские тайской провинции Накхонсаван выловили из водохранилища пластиковую бочку с останками неизвестного мужчины.