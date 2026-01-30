Жителям Подмосковья пообещали восход «трех солнц»

Над Московской областью из-за предстоящих аномальных холодов в регионе могут взойти «три солнца». Об этом агентству «Москва» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости», синоптик Татьяна Позднякова.

По ее словам, явление называют паргелием, или «ложным солнцем». В основном оно возникает при высокой влажности в атмосфере и очень низкой температуре.

«Образуются мелкие кристаллики льда, солнечный свет через них преломляется. При восходе или закате могут появляться двойные или тройные изображения солнца. Может быть, не в самой Москве, а в Подмосковье, где будет пик холода», — рассказала Позднякова.

Несколько дней назад жители нескольких регионов России наблюдали необычное атмосферное явление — световые столбы, снимок 360.ru прислали очевидцы в Ногинске. На фотографии видно «вертикальное свечение» в небе на фоне морозного тумана и солнца.