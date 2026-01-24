Световые столбы озарили небо из-за аномальных холодов

Жители сразу нескольких регионов России в последние дни наблюдали редкое атмосферное явление — световые столбы. Такой снимок прислал 360.ru очевидец из Ногинска. На фотографии видно яркое «вертикальное свечение» в небе на фоне солнца и морозного тумана.

Световые столбы возникают в сильный мороз при высокой влажности воздуха. В атмосфере образуются мельчайшие ледяные кристаллы, которые отражают и преломляют свет от солнца, луны или городских источников освещения. В результате свет визуально вытягивается вверх или вниз, создавая эффект колонн.

На необычное явление обратили внимание и в «РИА Новости». По данным агентства, в ряде регионов также наблюдали оптический эффект паргелия, который в народе называют «двумя солнцами». Такое впечатление создается, когда солнечный свет, проходя через ледяные кристаллы, формирует яркие боковые вспышки в нескольких местах.

Кроме того, в Курской, Тюменской и других областях из-за сильных морозов фиксировали появление ярких вертикальных световых полос в ночном небе — тех же световых столбов, но уже от уличных фонарей и прожекторов.

В начале месяца жители Москвы также стали свидетелями эффекта паргелия, разновидности гало. В небе можно было обнаружить сразу два солнца, видео появилось в социальных сетях.