Жители Северного полушария отметят день зимнего солнцестояния 21 декабря

День зимнего солнцестояния произойдет 21 декабря. Это самый короткий световой день в году, сообщили «Известия» .

В этот день Солнце достигнет своей наименьшей высоты над горизонтом и в Северном полушарии планеты наступит астрономическая зима. Если говорить о Южном полушарии, то там встретят лето.

Длительность светового дня в российской столице составит семь часов. Ночь же окажется самой длинной в году, ведь продлится 17 часов. В других городах страны продолжительность светового дня будет варьироваться, причем в Полярных Зорях Мурманской области пройдет самый короткий из них, составив всего 17 минут 32 секунды.

Ранее астролог Татьяна Борщ рассказала, что в день зимнего солнцестояния людям стоит пересмотреть свое поведение, выявить ошибки похвалить за правильные поступки в уходящем году, а также наметить новые цели.