Астролог Борщ: в день зимнего солнцестояния нужно пересмотреть свое поведение в уходящем году и наметить новые горизонты

День зимнего солнцестояния выпадает на 21 декабря. В Северном полушарии в этот период наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь в году. Как энергетика этого события повлияет на людей и чего точно не стоит делать в этот день, рассказала астролог Татьяна Борщ в беседе с ОТР .

Астролог Татьяна Борщ рассказала, что самый короткий день в году — один из самых значимых, поскольку он становится началом чего-то нового. Специалист порекомендовала во время зимнего солнцестояния пересмотреть свои поступки в уходящем году и наметить новые цели.

Астролог порекомендовала 21 декабря вспомнить все то, что вами происходило в текущем году: выявить ошибки, найти пути решения и похвалить себя за верные поступки. Для полного анализа прожитого года лучше взять ручку и листок. На нем стоит расписать все позитивные изменения и негативные установки, от которых в 2025-м необходимо избавиться.

«Этот период с точки зрения астрологии считается одним из самых сложных за последние 20 лет. Поэтому, учитывая этот фактор, все проблемы, которые у людей накопились, так или иначе могут сейчас очень сильно обостриться, и к этому нужно подходить с максимальным внутренним спокойствием», — порекомендовала астролог.

Солнцестояние — время отпускания, прощения, принятия себя, мира и окружающих. Поэтому конфликтов в этот день быть не должно.