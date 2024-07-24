Жители России стали больше тратить на шашлыки

«Платформа ОФД»: траты россиян на набор для шашлыка выросли на 16% за год

В среднем за год россияне стали тратить на шашлычный набор на 16% больше. К такому выводу пришли после исследования аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», сообщили «Ведомости» .

В шашлычный набор входит само мясо, шампуры, мангал, древесный уголь и розжиг. Специалисты проанализировали покупки этих компонентов в период с 10 июня по 10 июля. Средняя стоимость набора составила 3381 рубль.

Больше всего подорожали за год розжиг и мясо — на 23% и на 20% соответственно. Стоимость средств для розжига выросла до 347 рублей. Мясо — до 855 рублей. Россияне предпочитают покупать товары в больших упаковках и делают выбор в пользу более качественных и дорогих продуктов. При этом люди стали чаще покупать свиной шашлык. Переход с курицы на этот вид мяса связали с «исторически минимальной ценовой разницей».

Стоимость мангалов выросла до 1407 рублей — на 10%, шампуров — до 470, а угля — до 302 рублей.

По данным Росстата, в стране не осталось семей, которые испытывают нехватку средств на продукты. Также выросло число домохозяйств, которым хватает денег на все нужды.