Жители Коми заметили в небе ярко-голубой след

Жители Республики Коми заметили в небе ярко-голубой шлейф, который, предположительно, появился после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а». Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Журналисты предположили, что необычное свечение могло быть следом топлива от ракеты, стартовавшей с грузовым кораблем «Прогресс МС-33». Подобные атмосферные эффекты иногда можно наблюдать на значительном расстоянии от места запуска, особенно в темное время суток.

На корабле «Прогресс МС-33» на Международную космическую станцию отправили грузы для экипажа. В герметичный отсек упаковали одежду, еду, средства гигиены и оборудование для научных исследований. В том числе, приборы для изучения солнечных вспышек, которые после прибытия установят на МКС.