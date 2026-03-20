«Кинопоиск» начнет транслировать пуски космических кораблей

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» запустит регулярные онлайн-трансляции старта пилотируемых и грузовых кораблей с космодромов Роскосмоса. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Первым в эфире покажут запуск корабля «Прогресс МС-33» с космодрома «Байконур» 22 марта. Трансляции приурочили к первой российской Недели космоса.

«Платформа „Кинопоиск“ расширяет линейку контента, транслируемого в прямом эфире — к спорту и трансляциям в телевизионном эфире добавятся включения с космодромов Роскосмоса», — отметили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Старт корабля «Прогресс МС-33» станет первым пуском после реконструкции запуск со стартового комплекса № 31. Трансляцию планируют провести в воскресенье в 14:00 по московскому времени.

Корабль доставит на МКС топливо, продукты питания, воду, оборудование и научные материалы. Комментировать пуск будут ведущая Анна Шенцева и журналист Михаил Котов.

