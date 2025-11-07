Жители Ирландии приняли пса с необычной стрижкой за льва

Жители графства Клэр в Ирландии устроили переполох и привлекли полицию из-за собаки с необычной стрижкой, которую приняли за льва. Об этом сообщила газета The New York Post .

Напуганные ирландцы сообщили в правоохранительные органы, что видели разгуливающего на улицах опасного хищника рыжеватого окраса с характерной пышной гривой. Полицейские начали проверку.

Выяснилось, что по территории графства гулял вовсе не лев, а домашний ньюфаундленд по кличке Маус, которому хозяева сделали эффектную стрижку. Опасности для окружающих животное не представляло.

Ранее стало известно, что стадо кабанов закошмарило целый поселок на Урале. Звери разрыли все тропы в округе и свободно разгуливают по дорогам.