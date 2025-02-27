В Донецке начались масленичные гулянья. Местные жители угостились блинами и сожгли чучела с портретами европейских политиков, сообщил РИА «Новости» глава «Молодой гвардии Единой России» в ДНР Сергей Добровольский.

С четверга в столице ДНР стартовали праздничные мероприятия. Активисты МГЕР организовали в центре города гулянья с блинами, бубликами, чаем и развлечениями. Добровольский сообщил, что чучела, олицетворяющие уходящую зиму, они нарядили президентом Франции Эммануэлем Макроном, бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Какая же Масленица без сожжения чучел, поэтому мы решили сжечь вот таких врагов нашей страны, врагов России, вот этих непослушных, нехороших товарищей», — объяснил он.

Масленичная неделя завершится 2 марта. Самое высоко чучело в России сожгут жители Ленинского округа в Подмосковье.