Житель Владикавказа «усадил» коров на заднее сидение «Волги»

Житель Владикавказа смог поместить корову на заднее сиденье «Волги». Это было непросто, потому что там уже «сидела» другая корова. Видео с предприимчивым водителем опубликовал Telegram-канал Baza .

Сначала животное не желало садиться в автомобиль, но владелец, ловко управляя хвостом коровы, все же смог погрузить ее в машину. Затем он с трудом закрыл дверь. Видеозапись быстро распространилась по местным сообществам, и владелец «Волги» и коровы стал местной знаменитостью.

Оказалось, что у него есть еще один автомобиль, который он использует для перевозки животных.

Ранее многодетный отец из Красноярска усадил в машину 13 детей. Ребята от пять до 12 лет сидели вплотную прижавшись друг к другу в салоне и даже в багажном отделении машины. Находчивого мужчину остановили инспекторы и оштрафовали на три тысячи рублей.