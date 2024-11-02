Многодетный отец из Красноярска усадил в машину 13 детей. МВД не оценило такой ход

МВД: отца из Красноярска оштрафовали за перевозку 13 детей в легковушке

Житель поселка Синеборска Красноярского края перевозил 13 своих детей в легковушке. Мужчину остановили инспекторы и ахнули — ребята от пять до 12 лет сидели вплотную прижавшись друг к другу в салоне и даже в багажном отделении машины, сообщила пресс-служба регионального МВД.

«Выяснилось, что 57-летний мужчина, управлявший внедорожником, является отцом уместившихся в салоне ребят», — уточнили в полиции.

Находчивого мужчину оштрафовали на три тысячи рублей. Выяснилось, что это не первый случай перевозки детей «оптом» — полицейские не раз ловили красноярца на том же самом. С водителем провели профилактическую беседу и отпустили с миром.

Ранее россиянам напомнили, что перевозить детей от семи до 11 лет в автомобиле можно только с использованием детских удерживающих систем. Приучать ребенка к автокреслу необходимо с раннего возраста.