Житель села Плотниково под Новосибирском снял на видео кабанов в своем дворе

Во двор жителя села Плотниково в Новосибирской области пришли дикие кабаны. Об этом он рассказал 360.ru, предоставив видео с камер наблюдения.

Около 23 часов двое некрупных животных прошли по двору, затем вальяжно направились к бассейну, что-то пожевали и так же неторопливо удалились.

Хозяин дома рассказал, что агрессии дикие свиньи не проявляли. По его словам, в действительности на момент визита кабанов было гораздо темнее, чем кажется на видео.

Собеседник 360.ru далеко не первый, кого посетили лесные гости. Уже некоторое время животные ходят по огородам и дачам в окрестностях Новосибирска и лакомятся урожаем.

Ранее в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива заметили купающегося кабана. Животное бегало по намыву и, вероятно, приплыло на Васильевский остров.