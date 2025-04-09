Житель Прикамья купил лотерейный билет и стал миллионером

По данным издания, сначала мужчина, чье имя не раскрывается, стал обладателем главного приза в размере 2,6 миллиона рублей. Затем он решил увеличить свой выигрыш на 325 тысяч, выбрав дополнительные числа в билете.

В итоге общий выигрыш составил 2,9 миллиона рублей. Победитель пока не забрал свой приз в лотерейном центре. Счастливый билет стоимостью 8250 рублей он приобрел через мобильное приложение.

Ранее житель Москвы купил 100 лотерейных билетов и забыл об этом. Когда мужчина получил сообщение о выигрыше почти 12 миллионов рублей, то не сразу поверил в такую удачу. Он решил купить на эти деньги жилье.