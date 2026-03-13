Житель Нью-Йорка снял на камеру тройку НЛО, преследующих друг друга

Житель Нью-Йорка Чарли Корреа снял на камеру три странных объекта в ночном небе, пролетевших над городом и принятых им за НЛО. Они гонялись друг за другом на большой скорости, сообщило издание Daily Mail .

Вечером 8 марта Корреа, находящийся в районе Куинс, заметил в небе одинокий яркий огонек и решил, что наблюдает за падающей звездой. Он вышел на улицу, чтобы снять ее на видео. В это время на небе появились еще два небольших объекта, которые начали преследовать первый.

«У меня есть дрон, и во время записи он либо мигает зеленым или красным светом, либо вообще не светится. Правительственные дроны? НЛО?» — написал Корреа в своих соцсетях.

На 18-секундном видео были отчетливо видны три белых объекта, хаотично движущихся по небу, один из них опережал другие, а потом скрылся из виду. Многие пользователи соцсетей заявляли, что видели такое же явление той же ночью или в предыдущие в других частях страны.

Некоторые предположили, что эти объекты могли быть беспилотниками, а не НЛО, так как в трех километрах от места съемки находится аэропорт Ла-Гуардия. Одна из жительниц Куинса в этом усомнилась, отметив, что вряд ли дроны светятся. Житель Огайо написал, что в ту же ночь он видел то же самое в небе.

