Житель Мальдив выловил в море кусок амбры, стоящий миллионы рублей

Житель мальдивского острова Унгоофаару выловил в море предмет, внешне похожий на кусок белой амбры. Стоимость находки может достигать десятки миллионов рублей, сообщило местное издание The Edition .

Мужчина плыл на лодке, когда заметил в воде неизвестный сгусток. Его масса составляла примерно девять килограммов. Мужчина отправился на Шри-Ланку, чтобы провести экспертизу находки.

Авторы издания отметили, что ранее амбру находили в разных частях Мальдивских островов. В 2025 году нашли кусок весом около 300-400 граммов. Некоторые люди заработали миллионы на ее продаже.

Амбра представляет собой твердое и горючее воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов. Амбру используют в парфюмерной индустрии. Скупщики готовы платить за качественные образцы до 40 тысяч долларов за килограмм.

Ранее главный парфюмер фабрики «Новая Заря» Кирилл Хайкин рассказал, что россиянам с детства ближе запах сирени. Им нравятся теплые ароматы, где много амбры, ванили и древесных нот.