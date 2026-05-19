Парфюмер Хайкин назвал запах сирени одним из наиболее близких россиянам ароматов

Выбор парфюмерии в России определяется климатом и привычными с детства запахами. Об этом рассказал химик, создатель бренда Khaikin и главный парфюмер фабрики «Новая Заря» Кирилл Хайкин на встрече в творческой резиденции «Ленинка Арт» в рамках проекта «Визионеры», его слова привел сайт Life.ru .

По словам эксперта, у каждой страны есть свой культурный код в выборе парфюма. В Азии популярны цитрусовые и водные ноты, во Франции — белые цветы и пудровые сочетания. В Италии сохраняется спрос на цитрусы, а в Великобритании особенно любят пачули.

Хайкин отметил, что восприятие запахов формируется с ранних лет и связано с окружающей средой. В России одним из наиболее близких аудитории ароматов является сирень. Это запах, который у многих ассоциируется с весной и зеленью.

«У нас вкусы ближе к арабским странам: мы любим, чтобы аромат был стойким, тяжелым. Нам нравится много амбры, древесных нот, ванили — что-то стойкое и густое», — подчеркнул собеседник.

Он объяснил это тем, что теплые ароматы более актуальны для России, так как зима здесь длиннее, чем во многих других странах.