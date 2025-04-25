Женщина поймала мужа на измене со своей матерью

Женщина разоблачила интимную связь мужа со своей матерью, а потом разорвала с ними отношения. Об этом она рассказала изданию Daily Mail .

Девушка представилась как Мишель и рассказала, что с будущим мужем познакомилась в торговом центре. Тогда ей было 18 лет, ему — 30.

Мать Мишель одобрила их отношения и составляла компанию мужчине, когда дочь была в школе. Пара поженилась в ноябре 2023 года.

Как вспоминает Мишель, со временем мать стала задавать ей странные вопросы, касающиеся их сексуальной жизни. В прошлом году женщина попросила мужа дочери помочь ей в ремонте кухни, причем оба настаивали, чтобы девушка не присутствовала при работах.

Мишель начала подозревать мужа в измене. Однажды она ушла с работы пораньше и поехала к матери, где увидела любовников на кухонном столе. Позже девушка с ними поговорила и выяснила, что они встречаются так уже около года и хотят быть вместе.

Мишель развелась с мужем, порвала общение с ним и матерью, а потом уехала к родственникам отца, где нашла друзей и нового мужчину.

Ранее практикующий психолог Любовь Лысенко рассказала, что женщина начинает восстанавливаться после измены тогда, когда внутренне освобождается, прощает себя и идет дальше.