Психолог Лысенко: настоящее восстановление после измены начинается с внутреннего освобождения

Практикующий психолог Любовь Лысенко поделилась с «Газетой.Ru» наблюдениями о поведении женщин после обнаружения факта измены партнера. Она подчеркнула, что реакция каждой женщины индивидуальна: одни немедленно разрывают отношения и идут вперед, другие стремятся сохранить связь, пытаясь забыть произошедшее.

Однако третья категория женщин выбирает путь мести своему партнеру, стремясь компенсировать переживаемую эмоциональную травму, написали «Известия».

Психолог объясняет такое поведение следующим образом: многие женщины глубоко погружаются в отношения, инвестируя в них свои чувства, время и надежды. Когда обнаруживается обман, чувство боли и несправедливости вызывает потребность отреагировать активно. Месть помогает женщинам вновь почувствовать контроль над своей жизнью, демонстрируя собственную способность защитить себя перед собой и окружающими.

Настоящее восстановление, по мнению специалиста, начинается вовсе не с желания наказать обидчика, а с акта внутреннего освобождения — прощения, направленного в первую очередь на саму женщину. Необходимо принять случившееся как временный сложный этап, после которого откроется новый, яркий жизненный период.