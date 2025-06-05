Во Флориде выловили дрейфовавшую восемь лет бутылку с посланием

UPI: девочка из США нашла послание в бутылке, брошенное в океан 8 лет назад

Американка бросила бутылку с посланием у берегов Гавайев. За восемь лет оно доплыло до Флориды, где его выловила 11-летняя девочка, сообщил UPI .

Девочка из штата Мичиган нашла бутылку на побережье острова Анна-Мария. В ней лежала записка с пожеланиями счастья и номером телефона. Мать девочки написала автору послания СМС и получила ответ от 21-летней девушки с гавайского острова Оаху.

«Да, мы сделали это [с братом], когда нам было 13 и 8 лет. Это было забавно, потому что мы нашли послание в бутылке до того, как решили сделать свою собственную в 2018 году», — рассказала отправительница.

Главный метеоролог WTSP-TV Бобби Дескинс подтвердил, что бутылка могла преодолеть путь от Гавайев до Флориды за восемь лет. По его словам, это маловероятно, но технически возможно.

На Аляске в 2019 году нашли послание 50-летней давности, сообщил Ura.ru. Американец наткнулся на бутылку с запиской от советских моряков.