Женщина дважды за месяц нашла человеческие кости за своим домом

WTVD: в США женщина дважды за месяц случайно нашла человеческий череп и кости

В США жительница штата Северная Каролина Шарека Смит дважды за месяц обнаружила человеческие останки рядом со своим домом. Об этом сообщила телестанция WTVD .

По словам женщины, первый раз она увидела человеческие кости 20 ноября. Ее собака нашла череп за домом.

«Я подумала, что это какие-то украшения на Хэллоуин, но потом я подумала: боже мой, это, должно быть, человеческая голова», — сказала она

Смит отметила, что не знает, как долго пролежали кости недалеко от ее дома. Прибывшая на место бригада от службы 911 обыскала всю территорию возле леса, но ничего не нашла.

Спустя две недели собака Смит снова наткнулась на человеческие кости. По мнению местного шерифа, найденные череп и кости могли принадлежать одному и тому же человеку, но только его личность неизвестна, как и обстоятельства смерти.

Женщина призналась, что напугана, боится выходить из дома и отпускать сына даже на автобусную остановку. Человеческие останки доставили в офис судебного медэксперта штата для установления личности погибшего.

Ранее в США в солярии обнаружили тело пропавшего жителя Индианаполиса, останки которого пролежали в одной из кабинок два дня.