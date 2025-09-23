Женщина два дня жила в колодце со змеями

Женщина провалилась в заброшенный колодец со змеями, который находился недалеко от ее дома. Китаянке пришлось выживать с рептилиями больше двух суток, сообщило издание Mothership.

Жительница провинции Фуцзянь по фамилии Цинь упала в старый колодец. Она успела схватиться за стены и не утонуть в воде. При этом в колодце обитали несколько змей и было полно комаров.

Родственники бросились на поиски Цинь, когда она не вернулась домой. Женщину нашли только через 54 часа, после того как отследили ее маршрут по камерам видеонаблюдения. Китаянку подняли из колодца.

После спасения Цинь заявила, что смогла продержаться из-за того, что постоянно думала о муже, детях и о своих родителях.

Ранее в Германии мужчина погиб от укуса черной вдовы. После смерти его тело несколько дней оставалось в квартире с пауками, ядовитыми лягушками и ящерицами.