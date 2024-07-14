Жених из Саратова решил продать дедушкину «Волгу», чтобы сыграть свадьбу

Житель Саратова выставил легендарный автомобиль «Волга» ГАЗ-М-21 1957 года выпуска на продажу, чтобы сыграть свадьбу. Об этом сообщило издание mk.ru .

За раритетное авто, принадлежавшее его деду, он запросил 105 тысяч рублей. При этом он пообещал приобретателю новую обивку салона, запчасти и комплект новых шин.

По словам продавца, на кузове автомобиля нет коррозии, но на нем есть вмятина.

Ранее индийский миллиардер Мукеш Амбани заплатил 600 миллионов долларов за свадьбу своего сына, которая проходила в течение нескольких месяцев. Торжество длилось с марта по 14 июля. Пара познакомилась еще в детстве, а встречаться они начали после окончания учебы в университете.