Женатый индиец заставил любовницу стать женой брата ради продолжения отношений

В Индии 40-летний женатый мужчина шантажом вынудил 22-летнюю любовницу выйти замуж за его младшего брата, чтобы жить с ней в одном доме. Об этом сообщило издание The Times of India .

Мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, скрыв при этом, что женат. На тот момент он вместе с женой воспитывал четырехлетнюю дочь.

По словам девушки, он обещал на ней жениться и неоднократно водил в отели, где якобы насиловал ее. Кроме того, снимал ее обнаженной. Только когда она потребовала, чтобы он женился на ней, признался, что не свободен.

Мужчина сменил тактику и начал давить на нее, желая, чтобы она вышла замуж за его 35-летнего брата. В случае отказа угрожал распространить интимные фото любовницы среди членов ее семьи.

Девушка согласилась стать женой его брата, но спустя полгода заявила индийцу, что хочет прекратить с ним общаться. Мужчина продолжил ее преследовать и угрожать, поэтому она вернулась к родителям и обратилась в полицию, обвинив его в шантаже и изнасилованиях. Ее бывшего любовника арестовали и доставили в суд.

Ранее в Индии портной и официант похитили 21-летнюю девушку. Они ее насильно удерживали, насиловали и накачивали наркотиками в течение 20 дней.