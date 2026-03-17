Жена поймала мужа на измене и сделала его любовнице необычное предложение

В Таиланде жена поймала своего мужа-полицейского на измене. Однако не стала подавать на развод, а вместо этого предложила любовнице «договор аренды», сообщил сайт Khaosod .

Героиня истории, 31-летняя Куанг утверждает, что долгое время их семейная жизнь была спокойной. Супруги старались уважать личное пространство друг друга и не проверяли телефоны.

Однако затем женщина заметила, что неизвестная ей девушка начала регулярно просматривать ее сторис в социальных сетях и следить за жизнью семьи.

К концу года поведение мужа изменилось. Он стал часто возвращаться домой поздно ночью и объяснял это работой. Однажды мужчина пришел домой около часа ночи, до этого он не отвечал на звонки.

Когда жена спросила, где он был, супруг заявил, что больше не может так жить и готов оставить семье дом, машину и все имущество.

Последовала череда ссор, мужчина вернулся в семью. Однако позже он признался, что не может прекратить отношения с другой женщиной.

Тогда Куанг предложила сопернице необычное решение. Если муж и его возлюбленная хотят продолжать отношения, они должны платить ей 30 тысяч бат (75 тысяч рублей) в месяц — по 15 тысяч каждый (37,5 тысячи рублей). При этом женщина заявила, что не собирается разводиться.

По ее словам, любовница согласилась на такое условие и ответила, что деньги для нее не проблема. Сам мужчина по неизвестной причине отказался принимать столь выгодное предложение.

