Жемчуг, эмаль или филигрань. Что украшения могут рассказать о характере владельца

Выбор украшений может работать как маленькая визитка: он намекнет на характер, привычки и даже настроение. Об этом 360.ru рассказала учредитель Ювелирного Дома Kabarovsky Вера Кабаровская.

«Украшения — это не просто аксессуары. Это способ выразить себя без слов, показать свою индивидуальность и отношение к миру. То, что мы носим на теле, отражает то, что происходит в душе», — объяснила Кабаровская.

По ее словам, любители строгой геометрии и филиграни часто тяготеют к порядку и деталям. Такие украшения выбирают те, кто любит, когда все «собрано», и ценит мастерство: тонкие узоры, сложные линии, аккуратную работу.

Тем, кто выбирает горячую эмаль, ближе эмоции и фантазия.

«Эмаль — это живой материал. Каждый обжиг уникален, и мастер не может на сто процентов предсказать финальный результат. Именно эта непредсказуемость привлекает творческих людей.» — прокомментировала глава ювелирного дома.

Жемчуг и перламутр чаще носят те, кто не стремится кричать о статусе. Такая классика, по оценке специалиста, подойдет уверенным людям: им не требуются огромные камни, чтобы окружающие заметили их.

А вот многослойные цепочки и контрастные серьги, как считает Кабаровская, чаще выбирают экспрессивные личности. Они любят внимание, собирают детали в один образ и легко превращают аксессуары в историю про себя.

Минимализм с тонкими линиями и небольшими бриллиантами, по ее словам, предпочитают самодостаточные люди. Они делают ставку на качество и точность, а не на громкость.

Кабаровская добавила, что каким бы ни был характер — украшения лучше подбирать под человека, а не под чужие ожидания.

Помимо собственных предпочтений, стилисты советуют учитывать при выборе ювелирных украшений индивидуальные особенности внешности, особенно оттенок кожи.