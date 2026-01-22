Стилист Фомина отметила, что выбор ювелирных украшений требует учета оттенка кожи
Выбор ювелирных украшений требует учета индивидуальных особенностей внешности, особенно оттенка кожи. Стилист бренда «585 Золотой» Екатерина Фомина предложила руководствоваться следующим принципом подбора аксессуаров в беседе с «Газетой.Ru».
Людям с холодной кожей, отличающейся светлым цветом с легким розоватым или фарфоровым оттенком, подойдут изделия из белого металла, например, серебряные, выполненные из белого золота или платины. Женщинам с теплым подтоном кожи, имеющим оттенки персикового или желтоватого цвета, идеально подойдет украшение из желтого или розового золота. Люди с нейтральным типом кожи могут позволить себе эксперименты с разными материалами и комбинировать разные виды металла в одном образе.
Ежедневный комплект украшений лучше формировать из классических вариантов, проверенных временем. Наиболее популярными элементами, подходящими для повседневного стиля, являются серьги-гвоздики, изящные кольца, тонкие цепочки и лаконичные подвески. Эти аксессуары просты и универсальны, они прекрасно сочетаются с рабочей одеждой и не кажутся излишне броскими вечером.
Универсальность аксессуара достигается за счёт выбора нейтральных камней и материалов: прозрачный хрусталь, бриллианты, жемчуг и полупрозрачные минералы спокойных цветов (белый, молочный, серый).