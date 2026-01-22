Стилист Фомина отметила, что выбор ювелирных украшений требует учета оттенка кожи

Людям с холодной кожей, отличающейся светлым цветом с легким розоватым или фарфоровым оттенком, подойдут изделия из белого металла, например, серебряные, выполненные из белого золота или платины. Женщинам с теплым подтоном кожи, имеющим оттенки персикового или желтоватого цвета, идеально подойдет украшение из желтого или розового золота. Люди с нейтральным типом кожи могут позволить себе эксперименты с разными материалами и комбинировать разные виды металла в одном образе.

Ежедневный комплект украшений лучше формировать из классических вариантов, проверенных временем. Наиболее популярными элементами, подходящими для повседневного стиля, являются серьги-гвоздики, изящные кольца, тонкие цепочки и лаконичные подвески. Эти аксессуары просты и универсальны, они прекрасно сочетаются с рабочей одеждой и не кажутся излишне броскими вечером.

Универсальность аксессуара достигается за счёт выбора нейтральных камней и материалов: прозрачный хрусталь, бриллианты, жемчуг и полупрозрачные минералы спокойных цветов (белый, молочный, серый).