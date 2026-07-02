Землю накроет мощная магнитная буря в ближайшее время

Землю в ближайшие дни может накрыть мощная магнитная буря уровня G2–G3. Об этом предупредила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Причина — рекордная активность на Солнце. Область 4478 за сутки выросла до 1550 единиц и стала второй по величине за последние десять лет. Крупнее была лишь легендарная группа 3664, которая в мае 2024 года вызвала самую сильную за 20 лет бурю. Растет и соседнее пятно 4479. Вспышки идут непрерывно, но их мощность в 5-10 раз слабее прогнозов.

Первые выбросы плазмы начнут поступать к Земле с ночи четверга на пятницу. Экстремальных взрывов ученые не зафиксировали, однако геошторм может стать самым мощным за последние месяцы. Полярное сияние вряд ли увидят из-за коротких ночей и светлого неба.

Крупнейшая группа пятен на Солнце начала выходить на прошлой неделе на видимую с Земли сторону.