Земле предрекли седьмое массовое вымирание

Земля начала переживать седьмое массовое вымирание многих известных видов флоры и фауны. Таким наблюдением поделился эколог Стивен Джонсон из Калифорнийского технологического института в научной работе для журнала Nature Ecology .

Ученый провел глобальный анализ и пришел к выводу, что Земля уже переживает седьмое массовое вымирание видов. По его прогнозу, к концу XXI века на планете могут исчезнуть до половины из 87 миллионов известных видов животных и растений.

Джонсон считает, что экологическим системам угрожает человеческая деятельность и увеличение численности населения. Все это истощает природные ресурсы, приводит к потере биоразнообразия.

Кроме того, экологический баланс нарушают лесные пожары и вырубка деревьев на сотнях тысяч гектаров в тропических лесах Юго-Восточной Азии.

Ранее ученые из Чикагского университета рассчитали, что все живое на Земле погибнет через миллиард лет из-за увеличения яркости стареющего Солнца.