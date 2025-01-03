Земле предрекли седьмое массовое вымирание
Nature: Землю ждет седьмое массовое вымирание растений и животных
Земля начала переживать седьмое массовое вымирание многих известных видов флоры и фауны. Таким наблюдением поделился эколог Стивен Джонсон из Калифорнийского технологического института в научной работе для журнала Nature Ecology.
Ученый провел глобальный анализ и пришел к выводу, что Земля уже переживает седьмое массовое вымирание видов. По его прогнозу, к концу XXI века на планете могут исчезнуть до половины из 87 миллионов известных видов животных и растений.
Джонсон считает, что экологическим системам угрожает человеческая деятельность и увеличение численности населения. Все это истощает природные ресурсы, приводит к потере биоразнообразия.
Кроме того, экологический баланс нарушают лесные пожары и вырубка деревьев на сотнях тысяч гектаров в тропических лесах Юго-Восточной Азии.
Ранее ученые из Чикагского университета рассчитали, что все живое на Земле погибнет через миллиард лет из-за увеличения яркости стареющего Солнца.