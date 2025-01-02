Ученые рассчитали, когда на Земле погибнет все живое

PSJ: все живое на Земле исчезнет из-за усиления яркости Солнца

Ученые из Чикагского университета выяснили, что все живое на Земле погибнет через миллиард лет, причем катастрофа произойдет из-за увеличения яркости Солнца. Об этом сообщил журнал The Planetary Science Journal .

Яркость Солнца изменится из-за старения звезды, что и приведет к необратимым последствиям — снижению содержания углекислого газа в земной атмосфере. На сегодняшний день этот процесс уже идет. Уровень яркости Солнца увеличился на треть.

Первыми пострадают растения, существование которых зависит от фотосинтеза. Это запустит цепочку вымирания других живых организмов.

Кроме того, астрофизики выяснили, что жизнь земных растений продлится до 1,86 миллиарда лет, что намного превышает предыдущие прогнозы. Ученые предупредили, что из-за падения в атмосфере концентрации углекислого газа климат на планете изменится — станет влажным из-за мощного парникового эффекта.

Прошлой осенью человечеству предрекли вымирание из-за глобального потепления уже через 500 лет.