Зеленый огненный шар пронесся над британским городом

В Великобритании инженер-программист Николас Шэнкс снял на камеру уникальное астрономическое явление. Его кадр с пролетевшим над Ноттингемом огромным зеленым огненным шаром опубликовало издание Daily Star .

Шэнкс поделился снимком в своем аккаунте в соцсети X.

«Я только что увидел свой первый спорадический метеор!» — подписал он фото, отметив, что наблюдал за его полетом около двух секунд.

Эта новость совпала с предстоящим октябрьским метеорным потоком. Спорадические метеоры появляются случайным образом. Их количество меняется в зависимости от сезона.

Пользователей соцсетей похвалили Шэнкса за качественное изображение, а также за то, что он успел сделать снимок. Один из комментаторов отметил, что наблюдал это явление на севере Лондона.

Ранее в американском городе Макдоно метеорит рухнул на жилой дом, пробив кровлю и оставив вмятину на полу. По словам планетного геолога Скотта Харриса, небесное тело оказалось старше Земли на 20 миллионов лет.