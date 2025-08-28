Пробивший крышу дома в США метеорит оказался старше Земли на 20 млн лет

Планетный геолог Скотт Харрис из Университета Джорджии заявил, что метеорит, пробивший крышу в одном из домов штата, старше Земли на 20 миллионов лет. Об этом сообщило издание News4Jax .

До этого жители нескольких южных штатов рассказали, что 26 июня увидели «загадочный огненный шар, который летел к земле быстрее скорости звука». Небесное тело весом 23 грамма упало в городе Макдоно, пробив кровлю дома и оставив вмятину на полу.

Харрис изучил фрагменты метеорита и выяснил, что он сформировался 4,56 миллиарда лет назад. Он старше Земли примерно на 20 миллионов лет.

«Он принадлежит к группе астероидов в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, которые, как мы теперь считаем, образовались в результате распада гораздо более крупного астероида около 470 миллионов лет назад», — добавил он.

По его словам, ученые планируют его изучить. Они также предложили назвать его метеоритом Макдоно.

Если говорить о владельце пострадавшего дома, то он стал обладателем уникального объекта, оцениваемого в 50 тысяч долларов (более четырех миллионов рублей).

Ранее метеорит пролетел над западной Японией.