Пробивший крышу дома в США метеорит оказался старше Земли на 20 млн лет
Планетный геолог Скотт Харрис из Университета Джорджии заявил, что метеорит, пробивший крышу в одном из домов штата, старше Земли на 20 миллионов лет. Об этом сообщило издание News4Jax.
До этого жители нескольких южных штатов рассказали, что 26 июня увидели «загадочный огненный шар, который летел к земле быстрее скорости звука». Небесное тело весом 23 грамма упало в городе Макдоно, пробив кровлю дома и оставив вмятину на полу.
Харрис изучил фрагменты метеорита и выяснил, что он сформировался 4,56 миллиарда лет назад. Он старше Земли примерно на 20 миллионов лет.
«Он принадлежит к группе астероидов в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, которые, как мы теперь считаем, образовались в результате распада гораздо более крупного астероида около 470 миллионов лет назад», — добавил он.
По его словам, ученые планируют его изучить. Они также предложили назвать его метеоритом Макдоно.
Если говорить о владельце пострадавшего дома, то он стал обладателем уникального объекта, оцениваемого в 50 тысяч долларов (более четырех миллионов рублей).
Ранее метеорит пролетел над западной Японией.