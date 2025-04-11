Застрявшая на МКС американка носила шорты, брюки и рубашки коллеги из России

Короткий испытательный полет астронавтов Starliner Барри Уилмора и Суниты Уильямс затянулся на девять месяцев, все это время другие обитатели МКС поддерживали их. Космонавт Олег Кононенко рассказал в интервью «Российской газете» , как поделился с коллегой одеждой.

Незапланированное появление двух гостей, по его словам, не сказалось на климате в коллективе. На свете так мало космонавтов, что все они, как правило, знакомы друг с другом. В свое время с Уилмором и Уильямс Кононенко готовился к полетам и познакомился с их семьями.

«Сначала был определенный дефицит одежды, но я летел на год и взял запас. Часть неиспользованных комплектов передал Суните. Шорты, брюки, рубашки поло. Так что летала в них», — сказал он.

На орбите всегда не хватает рук, и НАСА нашло, чем занять астронавтов. За время пребывания на МКС Уильямс дважды выходила в открытый космос. Кононенко сказал, что американцы тяжело чувствовали себя психологически, так как не рассчитывали задержаться, но перенесли это испытание.

В марте астронавты вернулись на Землю на космическом корабле Crew Dragon. Несмотря на то, что пребывание на МКС затянулось с восьми дней до девяти месяцев, НАСА не начислило сверхурочные.