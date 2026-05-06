Захарова раскрыла подробности своей свадьбы в США

Захарова рассказала о свадьбе в кабинете с портретом Путина и вице-консулом США

Свадьба официального представителя МИД России Марии Захаровой прошла в 2005 году в Нью-Йорке в компании вице-консула США и портрета президента Владимира Путина. Об этом дипломат рассказала в эфире радио Sputnik .

По словам Захаровой, она познакомилась с будущим мужем незадолго до отъезда в командировку в США. Спустя несколько месяцев работы в Нью-Йорке он приехал, чтобы оформить брак официально.

«У меня все документы были на руках, я не могла подвести свое ведомство, свой коллектив», — сказала она.

Дипломат уточнила, что они расписались в консульстве на территории Российской Федерации. Церемонию провел вице-консул. В кабинете находились четверо: вице-консул, молодожены и портрет Владимира Путина.

Ранее Захаровой вновь пришлось опровергать наличие у нее и ее семьи гражданства или вида на жительство в США.