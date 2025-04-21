Загадочный огненный шар напугал россиян в Дубае

Туристы из России сняли на видео неопознанный огненный шар над Дубаем

Российские туристы увидели над Дубаем загадочный огненный шар. За неопознанный летающий объект (НЛО) могли принять сгорающий в земной атмосфере метеорит, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, вечером они ужинали в отеле Le Royal Méridien Beach Resort & SPA. В какой-то момент россияне заметили в небе объект, будто охваченный пламенем. Он стремительно пролетел и скрылся спустя полминуты.

«В небе увидели яркий свет, как будто падает звезда. След был долгим, около 30-40 секунд. А затем он резко пропал», — рассказали туристы.

Звуков взрыва после этого не было. Официальной информации от оперативных служб ОАЭ о происшествиях не поступало.

Ранее на Украине, предположительно, заметили НЛО. Объект в течение трех часов летал на городом Львовом. Он вырисовывал фигуры, напоминающие силуэт человека или пятиконечную звезду.