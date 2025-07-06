Загадочный яркий след заметили в небе над Крымом

В небе над Крымом заметили движение странного объекта, который медленно исчезал, оставляя яркий след. Местные жители показали видео с ним в соцсетях, сообщил Telegram-канал Mash.

Судя по кадрам, необычный объект медленно растворялся в воздухе. Первые сообщения о нем появились примерно в 22:00 по местному времени.

В местных пабликах заявили, что объект не имеет отношения к боевым действиям. В регионе в это время не проводилось никаких учений. Информации об атаках ВСУ вечером 6 июля также не поступало.

Ранее в Красноярске сфотографировали неопознанный светящийся объект. Ученые заявили, что это явление могло появиться не из-за космического явления, а в результате человеческой деятельности.