Загадочные надписи с призывами о помощи обнаружили на Google Maps в США

В Сети развернулось обсуждение загадочных надписей, обнаруженных на платформе Google Maps на территории США. В них содержатся призывы о помощи и сообщения о терроризме.

Надписи нашли неподалеку от бетонного канала реки Лос-Анджелес в Калифорнии, рядом с которой расположены сухой док и контейнеры. По адресу 549 N Mission Rd на картах можно увидеть слова Help (помощь — прим. ред.), LAPD (департамент полиции Лос-Анджелеса — прим. ред.), Traffico (торговля — прим. ред.) и другие.

Пользователи соцсетей сочли, что речь идет о торговле людьми и организации терроризма. Однако некоторые выразили мнение, что это просто розыгрыш.

В приложениях Apple Maps и «Яндекс. Карты» надписей не видно. Место отображается как пустырь или стройка.

Ранее убийца в момент совершения преступления попал в кадр Google Maps в Испании. Благодаря этому снимку полиция раскрыла дело.