Убийца в момент преступления попал в кадр Google Maps в Испании

Полиция в Испании раскрыла дело об убийстве благодаря снимку сервиса Google Maps. Преступник попал в кадр в тот момент, когда загружал тело в багажник, сообщила газета El Pais .

В ноябре 2023 года двоюродный брат 33-летнего кубинца сообщил о его исчезновении в Испании. В последний раз он написал о решении избавиться от телефона, и родственник заподозрил неладное. Спустя время расчлененные останки мужчины нашли на кладбище.

Спустя год полиция задержала двух подозреваемых — местную жительницу и ее бывшего партнера. Их обвинили в убийстве. Одной из улик стал кадр из сервиса Google Maps, появившийся после обновления два месяца назад. На нем мужчина укладывал в багажник большой пакет, завернутый в простыню, очертаниями похожий на тело.

После этого правоохранители провели обыски в домах подозреваемых и нашли другие улики. Суд заключил их под стражу.

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