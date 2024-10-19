Пилоты заметили над Москвой похожий на купол НЛО

Пилоты отечественной авиакомпании заметили в небе над Москвой неопознанный летающий объект. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Airbus A320 17 октября выполнял рейс из аэропорта Шереметьево в Минск. Пилоты заметили в воздухе нечто похожее на купол, когда находились на высоте около восьми тысяч метров.
НЛО напоминал крыло с желто-красными полосами спереди. Объект находился ниже высоты полета самолета и никак не повлиял на выполнение рейса.
Ранее светящийся неопознанный летающий объект заметили в городах России в июле. Выяснилось, что люди увидели последствия европейской ракеты-носителя Ariane-6. Ее запустили 9 июля в французской Гвиане.
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