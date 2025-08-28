Загадка 67-летней давности. Дайвер раскрыл тайну пропавшей семьи

В США дайвер нашел на дне реки пропавшее 67 лет назад авто с останками супругов

В США дайвер Арчер Майо раскрыл дело о пропавшей 67 лет назад семье. Он обнаружил останки супругов Кена и Барбары Мартин в машине на дне реки Колумбия, сообщило издание Oregon Live .

Майо наткнулся на затонувший автомобиль марки Ford 1950-х годов в марте 2025 года, но добраться до него смог только в августе. Ему пришлось расчистить груды мусора на пути.

Машина стояла на дне реки, а внутри находились человеческие кости. Рядом с останками лежал фотоаппарат, на котором еще можно было разобрать имя владельца и его адрес. Дайвер передал останки в офис шерифа округа Худ-Ривер.

Супруги Мартин исчезли в декабре 1958 года. В день исчезновения они вместе с тремя детьми отправились на машине на однодневную экскурсию в сторону каньона реки Колумбия и пропали. В следующем году в реке нашли тела двух младших дочерей.

Майо услышал об исчезновении семьи Мартинов в 2018 году. Дайвер изучил архивные материалы и узнал, что на дне реке Колумбия имеется выкопанная в конце 1800-х годов «огромная яма». Она находилась чуть ниже по течению от парковки, где водитель, не знакомый с местностью, мог свернуть не туда и упасть в воду.

Дайвер оказался прав, машина найдена, но дело еще не закрыто. Останки направили на экспертизу. Предполагают, что среди них могут находиться кости третьей дочери.

