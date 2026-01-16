«Зачем снимать что-то?» Безработный белорус купил бывшую психбольницу и переехал туда жить

Onliner: белорус купил за бесценок бывшую психбольницу и открыл в ней галерею

В Белоруссии 44-летний мужчина купил на аукционе за 100 долларов (7,7 тысячи рублей) здание бывшей психиатрической больницы в поселке Жодишки и переехал туда жить вместе с собакой Карой. Об этом сообщил местный портал Onliner .

По словам Дмитрия, он приобрел комплекс зданий психбольницы на торгах. Учреждение закрыли после пожара 2019 года. Он переехал в бывший стационар, оборудовав под жилье бывший рентген-кабинет, а больничные палаты превратил в художественную галерею.

Само сооружение построили в XVIII веке как иезуитский коллегиум, а после роспуска ордена здание превратили в помещичью усадьбу. Выставка организована в центральном корпусе, где остались артефакты советского периода, когда там лечили душевнобольных.

«Главный корпус вместе с пищеблоком, архивом и другими административными зданиями, а еще с территорией в 1,5 гектара обошлись мне примерно в 100 долларов. <…> Подумал: зачем тратить деньги на ретриты, если можно вложить их в создание целого ретрит-центра?» — признался Дмитрий.

Только ретрит-центр в итоге превратился в культурное пространство.

Владелец бывшей психбольницы пока нигде не работает, живет, по его словам, тем, что Бог подаст. Недавно к ним с Карой прибился еще и кот.

