Мошенники украли 14 квартир умерших новосибирцев

ОПГ из четырех человек завладела 14 квартирами умерших жителей Новосибирска и области общей стоимостью более 39 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

«Установлено, что в 2019 году 63-летний житель Новосибирска организовал преступную группу, в которую входили трое его ранее знакомых граждан: мужчина и две женщины, и легализовал жилое имущество — квартиры, ранее полученные преступным путем», — заявили в ведомстве.

Мужчина искал информацию о недвижимости, которая не была приватизирована, а законные владельцы умерли, не оставив завещания и наследников. Потом мошенник подделывал документы на регистрацию имущества, а его подельники искали людей, на которых потом оформляли квартиры.

Так аферисты купили 14 квартир в Новосибирске и Новосибирской области, 12 из них успели перепродать. Ущерб по уголовному делу превысил 39 миллионов рублей.

