Центр «Амурский тигр»: при встрече с тигром важно не смотреть хищнику в глаза

Если вы столкнетесь с тигром в лесу, не поворачивайтесь к нему спиной — это может спровоцировать атаку. Оставайтесь спокойными и смотрите прямо на животное. Медленно отходите назад, избегайте резких движений и старайтесь увеличить расстояние между вами и тигром. Пытаться убежать бесполезно, ведь начальная скорость тигра может достигать 80 километров в час, а человек не способен развить такую скорость, пояснил специалист.

Арамилев также добавил, что если вы случайно обнаружите логово тигрицы с детенышами, она, вероятно, издаст предупреждающее рычание. В таком случае рекомендуется развернуться и отойти минимум на 500 метров, но сделать это спокойно, без паники.