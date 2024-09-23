Забавный киноляп с сапогами и коромыслом нашли в «Белом солнце пустыни»

Советский фильм «Белое солнце пустыни», вышедший в 1969 году, быстро полюбился зрителям. Съемки картины происходили в Дагестане, большую часть сцен снимали на берегу Каспийского моря. Фанаты до сих пор пересматривают легендарное кино, и даже находят интересные киноляпы. Об ошибках сценаристов рассказал РБК .

Один из недочетов заметили у жены Верещагина Настасьи. В сцене, где она побежала за мужем к воде на ее ногах были короткие сапоги. Потом кадр сменился и через несколько секунд зритель увидел уже босые ноги.

Еще один ляп нашли в сцене с супругой главного героя — Катериной Матвеевной Суховой. В начале фильма она несет коромысло с ведрами, где магическим образом вода то появляется, то исчезает. На крупном плане ведра были наполнены до краев, а на общем — только наполовину.

Также зрителей удивили поразительные «способности» к языкам у жен Абдуллы, которых спас красноармеец Сухов. Сначала девушки не говорили на русском, вероятно, потому что не знали его. Однако через сутки уже свободно общались на этом языке.

Ранее неожиданный киноляп обнаружили в советским фильме «Девчата». Когда Илья позвал Тосю на концерт — она разорвала билеты. Потом все-таки передумала и согласилась на свидание. Когда главная героиня подошла к театру, у Ильи были те самые билеты, которые она порвала.