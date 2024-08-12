В советском фильме «Девчата» нашли неожиданный киноляп

В фильме «Девчата» 1961 года нашли очередной киноляп. Об этом сообщил РБК .

Сценаристы допустили ошибку в сцене с билетами. Там Илья предложил Тосе сходить на концерт, но та уже успела послушать мнение своих подруг, поэтому разорвала билеты.

Однако позже главная героиня все-таки решилась на встречу с Ильей. Когда она подошла к театру, у мужчины в руках находились те же билеты, которые девушка разорвала ранее.

Еще одну ошибку в этом фильме нашли в сцене с постельным бельем. В ходе экскурсии по леспромхозу комендант держит в руках сложенное белье, но когда входит в дом — оно свернуто в рулон.

Ранее зрители нашли киноляпы в трагикомедии режиссера Георгия Данелия «Афоня». Создатели фильма ошиблись сразу в трех сценах.