Взошедшую над Россией «кровавую луну» засняли на видео

Редкое астрономическое явление наблюдали жители России в ночь на 19 августа — в небе появилась «кровавая луна» . В соцсетях пользователи поделились фотографии яркого суперлуния.

Как рассказал RT ученый Дмитрий Вибе, во время суперлуния Луна крупнее и выглядит ярче. Это происходит из-за совпадение полнолуния и максимальной близости Луны к Земле. Это длится около трех дней.

Специалист добавил, что в последнее время появилась тенденция писать про кровавую, осетровую, земляничную Луну. Но это не научные определения.

«Осетровая» Луну называют, когда суперлуние совпадает с «голубой» Луной, то есть примерно раз в 10-20 лет. Приблизившись к Земле, спутник из-за преломления света и оптической иллюзии немного меняет цвет. В следующий раз за подобным явлением можно будет понаблюдать только в январе и марте 2037 года.